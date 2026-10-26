Salimi: La risposta dell'Iran a qualsiasi aggressione del nemico sarà decisa e lo farà pentire

Hojjat al-Islam Alireza Salimi in un'intervista sulla reazione della Repubblica Islamica dell'Iran a qualsiasi minaccia e azione militare da parte dell'America e del regime sionista, ha dichiarato: Dichiaramo chiaramente che la risposta della Repubblica Islamica dell'Iran a qualsiasi aggressione del nemico sarà decisa e lo farà pentire.

La nazione iraniana non arretra di fronte alle minacce del nemico

Sottolineando le capacità dell'Iran e l'unità nazionale di fronte alle minacce esterne, ha aggiunto: Gli americani non sono in grado di affrontare la nazione iraniana unita e non devono pensare che con minacce, pressioni o azioni militari possano influenzare la volontà della nazione iraniana. La Repubblica Islamica dell'Iran, di fronte a qualsiasi violazione del proprio territorio, mostrerà una reazione seria, proporzionata alle condizioni e alla natura dell'azione del nemico, e non permetterà agli aggressori di passare senza pagare il costo delle loro azioni.

Il membro del presidium del Consiglio consultivo islamico, riferendosi a qualsiasi possibilità di aggressione militare contro l'Iran, inclusa un'attacco al monte Kalang, ha precisato: Qualsiasi aggressione contro l'Iran, inclusa un'attacco al monte Kalang, sarà affrontata con reazioni violente e risposte dolorose della Repubblica Islamica dell'Iran ai nemici. Questo deve essere completamente chiaro alla controparte che qualsiasi azione ostile contro l'Iran avrà le sue conseguenze, e la responsabilità delle conseguenze di tali decisioni spetta a coloro che iniziano l'aggressione.