Hamas: le parole di Netanyahu all'ONU erano piene di bugie e slogan infondati

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Movimento della resistenza islamica della Palestina (Hamas), in reazione al discorso di «Benjamin Netanyahu», primo ministro del regime sionista, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha descritto questo discorso come «vuoto, pieno di bugie e slogan infondati» e ha annunciato che le sue dichiarazioni hanno rivelato la profondità della crisi che deve affrontare.

Hamas in una dichiarazione ha sottolineato: Le bugie evidenti di Netanyahu non sono più nascoste ai paesi del mondo e all'opinione pubblica internazionale, e la realtà delle azioni del regime sionista attraverso la guerra, la fame e la sete contro il popolo di Gaza è diventata chiara al mondo; azioni che hanno tolto la vita a decine di migliaia di bambini, donne e anziani e hanno preso di mira le infrastrutture di vita di oltre due milioni di persone nella Striscia di Gaza.

Questo movimento ha anche respinto l'affermazione di Netanyahu secondo cui l'esercito del regime sionista è «l'esercito più etico del mondo», e ha detto che questa affermazione è in completo contrasto con ciò che il mondo ha visto di massacri, guerra, fame, sete e uccisione di civili indifesi.

Hamas ha aggiunto che i rapporti dei comitati e degli organi indipendenti delle Nazioni Unite hanno descritto le azioni commesse a Gaza nel quadro di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e che ciò che Netanyahu ha affermato sulla guerra a Gaza e la negazione del «genocidio organizzato» è in contrasto con i rapporti dell'ONU e ciò che è accaduto in questa regione.

Nel seguito di questa dichiarazione si legge: Le dichiarazioni di Netanyahu sono anche in contraddizione con le ammissioni di alcuni militari e ufficiali del regime sionista e le dichiarazioni di numerosi ministri e leader di questo regime riguardo ai massacri e allo sfollamento dei palestinesi.

Hamas in un'altra parte della sua dichiarazione ha considerato l'uscita di un gran numero di delegazioni di diversi paesi dalla sala dell'Assemblea generale durante il discorso di Netanyahu come un segno del suo «isolamento internazionale» e del regime sionista, e ha sottolineato che questa azione esprime la crescente consapevolezza globale della situazione dei palestinesi e l'espansione della solidarietà con il popolo palestinese.