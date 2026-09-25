Al-Zaidi: la sicurezza del Medio Oriente è impossibile senza una soluzione giusta alla crisi palestinese

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Primo Ministro iracheno, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che l'Iraq cerca di esercitare la sua influenza come potenza economica attiva nella regione e ponte per il dialogo e la cooperazione.

Al-Zaidi ha continuato: La nostra visione in questa fase è il ripristino dell'autorità della legge e il rafforzamento delle istituzioni statali.

Egli in una parte del suo discorso ha sottolineato che la sicurezza del Medio Oriente è impossibile senza raggiungere una soluzione giusta alla crisi palestinese.

Il Primo Ministro iracheno ha osservato: Siamo determinati che il governo sia l'unico decisore in materia di pace e guerra e che l'arma rimanga nelle mani delle sue istituzioni legali.

Al-Zaidi ha detto che con la fine della missione della coalizione internazionale in Iraq, il governo orienta le sue relazioni con i partner strategici verso la cooperazione economica e di sviluppo.

Al-Zaidi nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha precisato che chiede a tutte le parti di controllare i confini, colmare le lacune e prevenire la formazione di piattaforme che alimentano l'estremismo.