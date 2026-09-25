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Al-Zaidi: la sicurezza del Medio Oriente è impossibile senza una soluzione giusta alla crisi palestinese

25 settembre 2026 - 21:33
Codice notizia: 1869917
Source: ABNA24
Al-Zaidi: la sicurezza del Medio Oriente è impossibile senza una soluzione giusta alla crisi palestinese

Il Primo Ministro iracheno, sottolineando che la visione dell'Iraq è il ripristino dell'autorità della legge e il rafforzamento delle istituzioni statali, ha dichiarato che il governo vuole trasformare l'Iraq in una potenza economica attiva nella regione.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Primo Ministro iracheno, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che l'Iraq cerca di esercitare la sua influenza come potenza economica attiva nella regione e ponte per il dialogo e la cooperazione.

Al-Zaidi ha continuato: La nostra visione in questa fase è il ripristino dell'autorità della legge e il rafforzamento delle istituzioni statali.

Egli in una parte del suo discorso ha sottolineato che la sicurezza del Medio Oriente è impossibile senza raggiungere una soluzione giusta alla crisi palestinese.

Il Primo Ministro iracheno ha osservato: Siamo determinati che il governo sia l'unico decisore in materia di pace e guerra e che l'arma rimanga nelle mani delle sue istituzioni legali.

Al-Zaidi ha detto che con la fine della missione della coalizione internazionale in Iraq, il governo orienta le sue relazioni con i partner strategici verso la cooperazione economica e di sviluppo.

Al-Zaidi nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha precisato che chiede a tutte le parti di controllare i confini, colmare le lacune e prevenire la formazione di piattaforme che alimentano l'estremismo.

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