Consegna del libro «Nel nome dell’aiuto» da parte del presidente ai leader e ai funzionari mondiali

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, il libro «Nel nome dell’aiuto», contenente informazioni documentate sui crimini degli Stati Uniti e del regime sionista, è stato loro donato a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e durante gli incontri del presidente con i leader di altri paesi; un libro in cui gli attacchi aggressivi contro il popolo iraniano e le infrastrutture dell’Iran, nonché i martiri di queste guerre, sono mostrati in immagini.

Il nome di questo libro (In the name of help) si riferisce all’aiuto menzognero sotto il cui pretesto gli Stati Uniti e il regime sionista, nel nome dell’aiuto, hanno commesso crimini disumani in Iran durante diverse guerre imposte recenti.

Il presidente dell’Iran, in questi incontri, illustrando gli sviluppi e gli eventi recenti, ha considerato le azioni militari degli Stati Uniti e del regime sionista contro la Repubblica Islamica dell’Iran, tra cui gli attacchi alle infrastrutture del paese, ai centri civili e il prendere di mira la leadership, i funzionari, i comandanti, gli scienziati e i cittadini iraniani, come contrarie ai principi fondamentali del diritto internazionale, alle norme umanitarie e agli obblighi derivanti da documenti e trattati internazionali.

Pezeshkian, riferendosi alla continuazione di alcune azioni contrarie agli obblighi internazionali da parte degli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità che tutte le parti rispettino la sovranità nazionale e l’integrità territoriale dei paesi, il principio del divieto di ricorso alla forza e la risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e meccanismi pacifici.

Il presidente, in numerosi incontri, ha più volte sottolineato: La Repubblica Islamica dell’Iran, mentre difende i propri diritti e interessi nazionali, è pronta a sviluppare le proprie relazioni e cooperazioni con tutti i paesi sulla base del rispetto reciproco, degli interessi comuni, del buon vicinato, dell’uguaglianza sovrana e del rispetto dei principi e delle regole internazionali accettati.