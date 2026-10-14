Affermazione di un giornale ebraico: Trump è arrabbiato per le promesse di Netanyahu

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il giornale Yedioth Ahronoth ha affermato che Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, ha perso Trump e questo regime ha perso l'America.

In questo rapporto si dice: Mentre ci avviciniamo alla data delle elezioni parlamentari in Israele, Netanyahu non ha ricevuto alcun segnale politico che intendeva dalla parte della Casa Bianca.

Yedioth, citando un circolo vicino a Trump, ha affermato che egli è arrabbiato con Netanyahu a causa della non conclusione della guerra di Gaza, poiché questa questione impedisce l'espansione degli accordi di normalizzazione delle relazioni con i paesi arabi.

Anche una delle altre ragioni della rabbia di Trump contro Netanyahu sono le sue promesse di vittorie rapide, incluso contro l'Iran.

Questo giornale ha aggiunto: Gli sforzi del gabinetto di Netanyahu per ottenere un sostegno aperto dalla parte della Casa Bianca sono finora rimasti senza risultato.

Questo mentre tutte le politiche bellicose del regime sionista verso la regione e l'aggressione di Washington e Tel Aviv sono condotte in coordinamento reciproco.