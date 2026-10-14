Arresto di un ingegnere saudita per spionaggio in America

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Arabi 21, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha arrestato un ingegnere saudita che lavora presso OpenAI, il gigante dell'intelligenza artificiale, per aver tentato di spiare riunioni confidenziali installando dispositivi di registrazione segreti nelle sale riunioni speciali degli alti funzionari di questa azienda.

A questo proposito, il giornale California Post ha riferito che Abdulrahman al-Fawzan, 35 anni, originario dell'Arabia Saudita, è in custodia federale da venerdì. L'azienda menzionata ha scoperto un dispositivo di registrazione audio che era segretamente collegato alla porta USB dietro una televisione in una delle sale riunioni. Questo dispositivo era avvolto nella carta igienica per rimanere nascosto.

Secondo questo giornale, sembra che questa sala fosse utilizzata per tenere riunioni di alto livello dei dirigenti dell'azienda sui suoi piani confidenziali, tra cui ricerche speciali, capacità tecniche, relazioni con istituzioni governative e altri argomenti sensibili.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che al-Fawzan lavorava nell'azienda menzionata a San Francisco da luglio 2025.

Questo cittadino saudita in caso di prova della sua accusa sarà condannato a un massimo di 5 anni di reclusione, una multa di 250.000 dollari e tre anni di libertà vigilata.