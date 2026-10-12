Affermazione di Bessent: Washington persegue l'isolamento completo dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, mentre il suo paese alla vigilia delle elezioni di metà mandato affronta vaste sfide dopo la guerra contro l'Iran, in un'intervista con Fox News ha affermato che Washington, dopo la campagna di massima pressione contro l'Iran, persegue ora la strategia dell'«isolamento completo» con l'obiettivo di recidere i legami economici di Teheran con il mondo esterno.

Bessent ha affermato che l'America continuerà a fare pressione su Teheran confiscando beni in criptovaluta legati all'Iran e intensificando il blocco navale. Ha inoltre affermato, senza menzionare la chiusura dello Stretto di Hormuz e il prezzo elevato del carburante a seguito della crisi in questo stretto strategico, che l'Iran non ha più petrolio sulle sue navi e il flusso di cassa di questo paese è diventato negativo.

Il segretario al Tesoro americano ha inoltre affermato che l'Iran fa volare droni ogni notte, ma ha perso le sue capacità di sorveglianza, e i droni di questo paese prendono di mira alcune navi.

Bessent aveva anche detto in precedenza che Washington intende confiscare circa un miliardo di dollari di beni in criptovaluta legati all'Iran e isolare ulteriormente Teheran limitando le rotte commerciali terrestri e marittime.