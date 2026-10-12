Sardar Azmai: Tratteremo con fermezza le navi in violazione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Ali Azmai, comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, ha pubblicato un post su uno dei social network, annunciando un avvertimento a tutte le navi nello Stretto di Hormuz e scrivendo: tutte le navi nella zona dello Stretto di Hormuz che spegneranno i loro sistemi di navigazione e identificazione saranno identificate come nemiche e saranno trattate con fermezza e determinazione.
12 ottobre 2026 - 11:21
Codice notizia: 1877015
Source: ABNA24
Il comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, annunciando un avvertimento a tutte le navi nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: le navi che spegneranno i loro sistemi di navigazione saranno trattate con fermezza e determinazione.
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