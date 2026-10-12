Sardar Azmai: Tratteremo con fermezza le navi in violazione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Ali Azmai, comandante delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, ha pubblicato un post su uno dei social network, annunciando un avvertimento a tutte le navi nello Stretto di Hormuz e scrivendo: tutte le navi nella zona dello Stretto di Hormuz che spegneranno i loro sistemi di navigazione e identificazione saranno identificate come nemiche e saranno trattate con fermezza e determinazione.