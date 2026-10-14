Ammissione dell'Arabia Saudita del targeting delle strutture Aramco a Dhahran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il giornale «Okaz», una fonte ufficiale nel Ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita ha annunciato che martedì sera, un edificio amministrativo appartenente alla compagnia Aramco a Dhahran situato nella provincia orientale di questo paese è stato attaccato.

Secondo la fonte menzionata, questo attacco ha causato un incendio minore, ma non ha provocato perdite umane.

Precedentemente l'agenzia di stampa Reuters citando fonti informate aveva riferito che l'edificio centrale di Aramco a Dhahran è stato colpito da un proiettile e la direzione di questa compagnia ha ordinato ai suoi dipendenti di lavorare in remoto fino a nuovo ordine.

Questi attacchi avvengono simultaneamente alle operazioni di rappresaglia delle forze armate dello Yemen contro le posizioni della coalizione di aggressione saudita.

L'Arabia Saudita dal 2015 con aggressione militare e imposizione di un blocco totale contro lo Yemen ha creato una grande crisi umanitaria in questo paese; ma con i recenti successi dell'esercito e dei comitati popolari dello Yemen e il dominio su zone strategiche tra cui lo Stretto di Bab al-Mandab, l'equilibrio delle forze nella regione è cambiato a svantaggio della coalizione saudita.