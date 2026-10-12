Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Hossein Mohebbi, vice per le relazioni pubbliche e portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, pubblicando un post su uno dei social network ha detto: Nella battaglia di Carre, l'esercito di Crasso fu annientato dagli uomini dei Parti. Nella battaglia di Edessa, la legione di Valeriano fu catturata dai guerrieri sasanidi.

Riferendosi alle recenti guerre imposte, ha aggiunto: Nella battaglia del Ramadan, gli eserciti di Epstein nel Golfo Persico sono stati annientati dalla potenza dei combattenti dell'Iran islamico, e nella battaglia finale, la civiltà occidentale tornerà con vergogna nel Golfo dei maiali.

Il portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione alla fine del suo messaggio ha sottolineato: Stiamo aspettando...