Un funzionario dell'ONU al Consiglio di sicurezza: le aggressioni israeliane contro la Siria devono cessare

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, il vice inviato speciale dell'ONU per la Siria, nel suo discorso alla riunione del Consiglio di sicurezza, ha sottolineato che le aggressioni del regime israeliano contro questo paese, in particolare nel sud, devono cessare.

Ha menzionato la richiesta del segretario generale dell'ONU di rispettare l'accordo di cessazione delle ostilità del 1974 e di proteggere la sovranità della Siria e la sua integrità territoriale.

Questo funzionario dell'ONU, riferendosi alla situazione in Siria, in particolare nella provincia di Sweida, ha chiesto lo svolgimento di dialoghi interni per superare le sfide future.

Ibrahim al-Alabi, rappresentante della Siria presso l'ONU, ha anche detto che non si deve permettere che le conseguenze della guerra e delle aggressioni israeliane annullino i risultati di questo paese.