Forze navali dei Guardiani della Rivoluzione: Collisione del secondo superpetroliera con una mina navale nello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'ufficio relazioni pubbliche delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica nel suo comunicato n. 19 ha annunciato: Una superpetroliera in violazione, dopo aver urtato una mina navale, oggi pomeriggio nella zona meridionale dello Stretto di Hormuz ha subito un'esplosione e un incendio nella sala macchine.

In un'altra parte di questo comunicato si legge: Questa nave con un carico di petrolio greggio, che intendeva uscire dallo Stretto di Hormuz, ha spento tutti i suoi sistemi di navigazione e ha violato le regole dello Stretto di Hormuz, e a causa del passaggio su una rotta non autorizzata ha subito questo incidente. Questa è la terza petroliera in violazione che da ieri fino ad ora ha urtato mine navali sulla rotta non autorizzata dello Stretto di Hormuz e ha preso fuoco.

Le forze navali dei Guardiani della Rivoluzione alla fine hanno annunciato: Tutte le navi nella zona dello Stretto di Hormuz che spegneranno i loro sistemi di navigazione e identificazione saranno identificate come nemiche e saranno trattate con fermezza e determinazione.