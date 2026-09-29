Ex presidente francese: L'Europa affronta una crisi esistenziale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando RIA Novosti, «François Hollande», l'ex presidente della Francia, in un colloquio con il giornale italiano «La Repubblica», riferendosi alla situazione attuale dell'Europa e alle prossime elezioni presidenziali di questo paese, ha detto che questo continente affronta una crisi esistenziale.

Ha anche avvertito che l'Europa si trova in un mondo più minaccioso e più pericoloso, e le elezioni francesi saranno determinanti per il futuro dell'integrazione europea e dell'equilibrio di potere nel mondo.

L'ex presidente francese ha detto: «La Francia del 2027 assomiglia poco alla Francia che ho governato. Affrontiamo un mondo più minaccioso, più pericoloso e più violento, e il continente europeo è diventato un bersaglio per potenze come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. L'Europa affronta una crisi esistenziale.»

Questo politico francese ha detto che potrebbe candidarsi alla presidenza nel 2027, ma solo se sente di avere una reale possibilità di vittoria.

Hollande ha 72 anni ed è stato presidente della Francia dal 2012 al 2017. Le elezioni presidenziali di questo paese si terranno nella primavera del 2027.