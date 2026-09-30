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Netanyahu: il pilota del volo Flydubai intendeva abbattere l'aereo

30 settembre 2026 - 18:59
Codice notizia: 1872175
Source: ABNA24
Netanyahu: il pilota del volo Flydubai intendeva abbattere l'aereo

Il Primo Ministro del regime sionista ha affermato che uno dei piloti del volo Flydubai sulla rotta Dubai — Tel Aviv ha ferito un altro pilota con un coltello e apparentemente ha tentato di abbattere l'aereo.

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, mercoledì ha affermato che un grave incidente di sicurezza si è verificato sul volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv; un volo i cui passeggeri, secondo lui, erano quasi tutti israeliani.

Netanyahu ha detto che, mentre l'aereo si avvicinava a Tel Aviv, uno dei piloti ha aggredito un altro pilota e lo ha ferito con un coltello. Secondo Netanyahu, il pilota aggressore avrebbe apparentemente tentato di disturbare i sistemi dell'aereo e di abbatterlo.

Ha aggiunto che un passeggero israeliano insieme a un membro dell'equipaggio sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno neutralizzato l'aggressore. L'aereo, dopo aver cambiato rotta, è atterrato sano e salvo in Arabia Saudita, e le autorità saudite stanno attualmente indagando e interrogando l'aggressore.

Netanyahu ha anche annunciato che le autorità del regime sionista sono in contatto con l'Arabia Saudita per riportare i passeggeri di questo volo.

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