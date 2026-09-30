Netanyahu: il pilota del volo Flydubai intendeva abbattere l'aereo

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, mercoledì ha affermato che un grave incidente di sicurezza si è verificato sul volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv; un volo i cui passeggeri, secondo lui, erano quasi tutti israeliani.

Netanyahu ha detto che, mentre l'aereo si avvicinava a Tel Aviv, uno dei piloti ha aggredito un altro pilota e lo ha ferito con un coltello. Secondo Netanyahu, il pilota aggressore avrebbe apparentemente tentato di disturbare i sistemi dell'aereo e di abbatterlo.

Ha aggiunto che un passeggero israeliano insieme a un membro dell'equipaggio sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno neutralizzato l'aggressore. L'aereo, dopo aver cambiato rotta, è atterrato sano e salvo in Arabia Saudita, e le autorità saudite stanno attualmente indagando e interrogando l'aggressore.

Netanyahu ha anche annunciato che le autorità del regime sionista sono in contatto con l'Arabia Saudita per riportare i passeggeri di questo volo.