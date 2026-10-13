Catastrofe nel «Janut» di Israele; dalle fratture ossee alle infezioni fungine

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, l'ufficio informazioni delle notizie dei prigionieri palestinesi ha annunciato che i prigionieri di Gaza nel carcere di Janut del regime israeliano sono privati dei servizi medici e questo regime porta la piena responsabilità del peggioramento delle loro condizioni fisiche.

Secondo questo rapporto, i prigionieri detenuti in questo carcere soffrono di fratture ossee e colpi alla testa, e alcuni di loro non hanno nemmeno accesso a compresse antidolorifiche.

L'ufficio summenzionato ha sottolineato che i dolori dei prigionieri palestinesi nel carcere di Janut sono tali che non riescono a dormire la notte. Inoltre, l'assenza di materiali detergenti e igienici ha causato la diffusione di infezioni fungine in questo carcere.

Uno dei prigionieri palestinesi, a causa di talassemia e pressione alta e dell'assenza del trattamento necessario, ha anche perso 50 chilogrammi del suo peso.

In precedenza anche il giornale sionista «Haaretz» in un rapporto investigativo, citando le testimonianze di cinque prigionieri palestinesi rilasciati negli ultimi 18 mesi, aveva rivelato tortura, fame, percosse e privazione delle cure mediche nelle carceri e nei centri di detenzione del regime israeliano.

Secondo questo rapporto, i prigionieri palestinesi hanno riferito di maltrattamenti e condizioni di detenzione disumane nelle carceri di Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer e Damon e anche in un centro di detenzione militare a Huwara.

Questi prigionieri hanno annunciato di aver perso tra il 15 e il 50 per cento del loro peso corporeo. Hanno anche parlato dell'applicazione di punizioni collettive, umiliazioni ripetute, diffusione della scabbia e ritardi nella fornitura di servizi di trattamento.