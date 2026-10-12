Avvertimento della Gran Bretagna ai suoi cittadini: State lontani dagli aeroporti dell'Arabia Saudita

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando RT, il Ministero degli Esteri britannico ha annunciato in una dichiarazione che i cittadini di questo paese devono essere vigili riguardo ai viaggi verso le città di Jeddah e Dammam e tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, tranne l'aeroporto Mohammed bin Abdulaziz a Medina.

Questo ministero ha sottolineato che i viaggi verso le regioni menzionate vengono effettuati solo in caso di necessità urgente ed essenziale. I cittadini britannici devono continuare a stare lontani dall'aeroporto King Khalid a Riyadh.

In precedenza anche altri paesi come la Corea del Sud, la Francia, la Germania e il Canada avevano emesso avvertimenti simili.

Ieri anche il Financial Times ha riferito che i massimi dirigenti delle grandi compagnie petrolifere mondiali, tra cui ExxonMobil, TotalEnergies, Shell e BP, a causa di preoccupazioni per la sicurezza e interruzioni dei voli in Arabia Saudita, hanno annullato la loro partecipazione alla conferenza sull'energia a Riyadh.

Va notato che dopo l'attacco delle forze armate yemenite all'aeroporto di Riyadh, le compagnie aeree sono state costrette a cambiare le rotte di decine di aerei e più di mille voli sono stati cancellati.

Rapporti indicano che le autorità saudite, in seguito all'aumento degli attacchi, hanno ordinato la chiusura di diversi aeroporti di questo paese.