Seyed Ammar Hakim nel Giorno della sovranità dell'Iraq: La sicurezza della regione è la nostra sicurezza

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il sito informativo del Movimento della saggezza nazionale dell'Iraq, Seyed Ammar Hakim, capo del Movimento della saggezza nazionale dell'Iraq, alla cerimonia del Giorno della sovranità dell'Iraq in occasione della fine della missione della coalizione internazionale di lotta contro l'ISIS, onorando i sacrifici della nazione irachena nell'affrontare il terrorismo dell'ISIS, ha sottolineato che questo confronto è stato un episodio luminoso nella storia dell'Iraq e ha insistito sulla necessità dell'indipendenza del processo decisionale a livello nazionale.

Ha poi considerato i martiri iracheni tra i primi da ricordare in questa occasione e ha detto che hanno sacrificato la loro vita affinché l'Iraq rimanesse sicuro e orgoglioso.

Il capo del Movimento della saggezza nazionale dell'Iraq ha inoltre elogiato il ruolo dell'alta autorità religiosa a Najaf e la sua sacra fatwa, nonché l'impatto considerevole di questa fatwa sulla preservazione dell'integrità, del legame e della solidarietà della nazione irachena.

Hakim ha anche onorato il coraggio e il valore delle forze armate irachene, dall'esercito e dalla polizia e dall'organismo di lotta contro il terrorismo fino alle Forze di mobilitazione popolare, ai Peshmerga, alle forze tribali e alle forze di resistenza, e ha sottolineato che il risultato dei sacrifici di queste forze è stata la sconfitta del terrorismo e la fine del suo male.

Ha sottolineato che le componenti della sovranità si completano quando il dominio dell'applicazione della legge è solo ed esclusivamente nelle mani del governo e il potere è monopolizzato dal governo e dalle sue istituzioni legittime, e il processo decisionale su guerra e pace è anche una decisione nazionale che le istituzioni legittime prendono sulla base degli interessi supremi dell'Iraq e della sua nazione.

Il capo del Movimento della saggezza nazionale dell'Iraq ha dichiarato che la fine della missione della coalizione internazionale raddoppia la necessità di continuare a rafforzare le capacità nazionali, lo sviluppo delle istituzioni militari e di sicurezza, il rafforzamento delle attività di intelligence e il mantenimento di una preparazione permanente per combattere il terrorismo e impedirne il ritorno.

Hakim ha considerato la risoluzione seria della questione delle armi al di fuori del quadro dello Stato come un requisito di questa responsabilità nazionale e ha detto che ciò è necessario per rafforzare lo stato di diritto, proteggere la sicurezza della società e tenere l'Iraq lontano dai conflitti e dalle loro conseguenze a lungo termine.