Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, «Elizabeth Warren», senatrice democratica principale dello stato americano del Massachusetts, pubblicando un messaggio sul social network X in reazione alla pesante sconfitta dei colleghi repubblicani di Trump alle elezioni di metà mandato del Congresso di questo paese, ha scritto: promemoria, Donald Trump è il presidente più corrotto nella storia dell'America.
La senatrice democratica principale dello stato americano del Massachusetts aveva anche precisato ieri: non dimenticate, la guerra di Donald Trump con l'Iran ha fatto salire alle stelle il prezzo della benzina per voi (il popolo americano).
I risultati pubblicati delle elezioni americane indicano un'avanzata decisa dei democratici in entrambe le camere, il Senato e la Camera dei Rappresentanti di questo paese.
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