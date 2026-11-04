Quattromilatrentadue raid aerei e attacchi missilistici dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato: I caccia sauditi nelle ultime 24 ore hanno effettuato 93 raid aerei contro lo Yemen.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha sottolineato: I caccia sauditi hanno bombardato installazioni civili nella capitale Sanaa e nelle province di Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj e Hajjah.

Ha precisato: Questi attacchi sono stati effettuati con caccia F-15 e Typhoon decollati dalle basi di Khamis Mushait e Taif. Questi attacchi hanno provocato la morte e il ferimento di un certo numero di civili, tra cui donne e bambini.

Yahya Saree ha inoltre annunciato: Il totale dei raid aerei e degli attacchi missilistici dell'Arabia Saudita contro lo Yemen dall'inizio dell'escalation delle tensioni ha raggiunto 4032 raid aerei e attacchi missilistici.