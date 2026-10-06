Il maggiore generale Rezaï: Il prossimo errore dei nemici comporterà per loro una sorpresa ancora più grande

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Mohsen Rezaï, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, pubblicando un post su uno dei social network e menzionando gli recenti sviluppi nella regione e l'ambito del confronto con i nemici, ha sottolineato che ogni errore di calcolo del nemico contro l'Iran islamico gli ha procurato una pesante sconfitta, e il prossimo errore comporterà nuovi fronti e sorprese ancora più grandi.

Egli ha dichiarato al riguardo: Ogni errore di calcolo del nemico contro l'Iran gli ha procurato una pesante sconfitta, e il prossimo errore comporterà nuovi fronti e sorprese ancora più grandi.

Il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, sottolineando la potenza e la coesione nazionale, ha dichiarato: Con la saggia guida della Guida suprema della Rivoluzione, l'accompagnamento della nazione iraniana che fa la storia e il coordinamento di tutte le componenti del sistema, l'Iran attraverserà con dignità queste complesse condizioni.