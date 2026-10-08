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Lo Yemen ha abbattuto un drone turco appartenente all'Arabia Saudita

8 ottobre 2026 - 10:14
Codice notizia: 1875321
Source: ABNA24
Lo Yemen ha abbattuto un drone turco appartenente all'Arabia Saudita

Le forze armate yemenite hanno annunciato che un drone armato di fabbricazione turca appartenente all'Arabia Saudita è stato abbattuto.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'emittente Al-Masira, « Yahya Saree », portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato che queste forze hanno abbattuto un drone armato da ricognizione di tipo « Bayraktar Akıncı » di fabbricazione turca, che apparteneva all'Arabia Saudita, nel cielo della provincia di Taiz.

Ha aggiunto che questo drone è stato preso di mira e abbattuto utilizzando un'arma appropriata.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha inoltre annunciato che il suddetto drone è stato preso di mira durante lo svolgimento di una missione nel cielo della provincia di Taiz.

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