Lo Yemen ha abbattuto un drone turco appartenente all'Arabia Saudita

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'emittente Al-Masira, « Yahya Saree », portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato che queste forze hanno abbattuto un drone armato da ricognizione di tipo « Bayraktar Akıncı » di fabbricazione turca, che apparteneva all'Arabia Saudita, nel cielo della provincia di Taiz.

Ha aggiunto che questo drone è stato preso di mira e abbattuto utilizzando un'arma appropriata.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha inoltre annunciato che il suddetto drone è stato preso di mira durante lo svolgimento di una missione nel cielo della provincia di Taiz.