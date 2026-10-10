Ansarullah: Lo Yemen è a un passo dalla fine della tutela saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masira, Ali al-Imad, membro dell'ufficio politico di Ansarullah dello Yemen, ha sottolineato che lo Yemen ha raggiunto una fase in cui è a un solo passo dalla definitiva cessazione degli interventi e della tutela dell'Arabia Saudita e delle forze straniere

Ha dichiarato che lo Yemen sta raggiungendo una posizione elevata e all'avanguardia a livello internazionale, regionale e sovrano che è degna della sua antica storia e della sua profondità islamica, araba e centrale. Ha inoltre sottolineato la necessità di continuare una partecipazione attiva e decisiva per ottenere la vittoria completa e realizzare gli obiettivi della nazione yemenita sul cammino della prosperità, della libertà e dell'indipendenza

Al-Imad ha considerato lo stretto di Bab-el-Mandeb il titolo più importante in questa battaglia e ha sottolineato che questa guerra si tradurrà in una sconfitta per chiunque vi entri. Poiché chiunque è entrato nella coalizione contro lo Yemen, o ha lasciato il campo o è crollato a causa dei propri problemi interni

Ha indicato le ampie pressioni degli Stati Uniti per spingere le parti regionali e internazionali, tra cui Turchia, Pakistan e Qatar, in questa battaglia, e ha riferito dei tentativi di ricostruire i gruppi takfiri e l'ISIS sotto la copertura di nuovi nomi locali come «Al-Amalika», «Tawari» e «Dir al-Watan», e ha sottolineato che lo Yemen, disponendo delle capacità, delle potenzialità e della volontà del suo esercito, è in grado di punire gli aggressori, frantumare i loro obiettivi e proteggere la sua sovranità

Al-Imad ha definito il regime saudita il braccio esecutivo dei progetti sionisti che ha mostrato la sua natura criminale attraverso la repressione degli oppositori e l'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi con una sega

Al-Imad, riferendosi alla serie di crimini di questo regime nello Yemen e nel Najd, ha detto che questo regime comprende solo il linguaggio della forza e nell'ombra della dipendenza mediatica e del sostegno finanziario per incitare e spargere sangue, non può essere convinto con il linguaggio dell'umanità o della fratellanza

Ha dichiarato in un'analisi precisa della scena politica e militare che Mohammed bin Salman, con il via libera e il sostegno degli Stati Uniti, ha preso il potere a spese della famiglia saudita per accendere la guerra e proteggere gli interessi sionisti. Bin Salman è pronto a bruciare l'Arabia Saudita, il petrolio, l'economia e persino i suoi aerei per preservare la sua posizione sul trono del potere