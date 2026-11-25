Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Sardar il maggiore generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: i piani di Trump e della sua squadra sconfitta per l'assedio dell'Iran sono tanto illusori e senza risultato quanto la loro strategia di guerra fallita era illusoria e vana.

Ha aggiunto: la nazione iraniana, le forze armate e tutti i pilastri dell'autorità, con ferma determinazione, sono determinati a infrangere questo assedio e a rispondere a qualsiasi nuova aggressione con tutte le loro forze.