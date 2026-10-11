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I senatori americani chiedono di uscire dal vortice delle sconfitte catastrofiche!

11 ottobre 2026 - 11:41
Codice notizia: 1876565
Source: ABNA24
I senatori americani chiedono di uscire dal vortice delle sconfitte catastrofiche!

Il ministro degli Affari esteri ha scritto sui social media: i senatori americani chiedono di uscire dal vortice delle sconfitte catastrofiche!

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri, ha scritto sui social media: i senatori americani chiedono di uscire dal vortice delle sconfitte catastrofiche!

Ha aggiunto: Netanyahu è un criminale di guerra ricercato le cui mani sono macchiate del sangue di arabi, americani e iraniani. Per sfuggire alla giustizia, non attribuisce alcun valore al suo stesso popolo.

Araghchi ha dichiarato: Come un giocatore d'azzardo fallito, cerca disperatamente di salvarsi sacrificando quanta più vita e proprietà possibile degli americani. Persino i senatori americani vogliono trovare una via d'uscita.

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