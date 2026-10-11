Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri, ha scritto sui social media: i senatori americani chiedono di uscire dal vortice delle sconfitte catastrofiche!

Ha aggiunto: Netanyahu è un criminale di guerra ricercato le cui mani sono macchiate del sangue di arabi, americani e iraniani. Per sfuggire alla giustizia, non attribuisce alcun valore al suo stesso popolo.

Araghchi ha dichiarato: Come un giocatore d'azzardo fallito, cerca disperatamente di salvarsi sacrificando quanta più vita e proprietà possibile degli americani. Persino i senatori americani vogliono trovare una via d'uscita.