Araqchi: I responsabili del crimine — l'attacco alla scuola di Minab — devono rispondere

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araqchi, ministro degli Affari esteri del nostro paese, sulla sua pagina personale in uno dei social network ha annunciato di aver ricevuto una lettera da una delle studentesse sopravvissute della scuola Shajareh Tayyebeh di Minab.

Araqchi ha scritto: Oggi a margine della conferenza internazionale "Ecocidio; il crimine silenzioso", ho ricevuto la lettera di Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, studentessa sopravvissuta della scuola Shajareh Tayyebeh di Minab.

Ha aggiunto: In questa lettera ricorda le sue amiche e compagne di classe — Niyash, Sonaz, Baran e Zeynab; bambini uccisi nell'attacco americano alla scuola Shajareh Tayyebeh di Minab.

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese ha continuato: Fatemeh-Zahra ha scritto che è sopravvissuta per parlare delle sue amiche e mantenere viva la loro memoria. Chiede anche alle Nazioni Unite perché non intraprendono alcuna azione di fronte a questa catastrofe e a protezione dei diritti dei bambini, e chiede al popolo iraniano di non permettere che le sue amiche vengano dimenticate.

Araqchi ha sottolineato: Per me e i miei colleghi del Ministero degli Affari esteri, ricevere questa lettera è una responsabilità che va oltre la compassione per i bambini martiri di Minab; la nostra vera responsabilità è registrare la verità, perseguire giuridicamente e internazionalmente questo crimine e far rispondere gli esecutori e i mandanti di quel crimine.

Alla fine ha scritto: Considero mio dovere trasmettere la voce di Fatemeh-Zahra e il racconto dei bambini di Minab alle organizzazioni internazionali.