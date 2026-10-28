Araghchi: per dare una possibilità alla diplomazia, continueremo i contatti con gli intermediari

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna , Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri del nostro paese, in un post pubblicato su uno dei social network ha scritto: mentre le nostre coraggiose forze armate sono pienamente pronte a difendere la patria, l'Iran continuerà a dare alla diplomazia la possibilità di avere successo.
Ha aggiunto: per esaminare idee che possano consentire l'attuazione del piano di sette giorni, anche in un periodo inferiore a una settimana, continueremo i nostri contatti stretti e continui con gli intermediari.
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