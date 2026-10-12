La risposta dell'America alle nostre condizioni non è sufficiente; Trump è costretto al contrabbando a Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Mohsen Rezaei sulla sua pagina personale ha scritto: L'America ha accettato alcune delle sette condizioni dell'Iran, ma noi consideriamo insufficiente la risposta di questo paese.

Ha sottolineato: La diplomazia dell'Iran è cambiata, e non torneremo più alla situazione precedente.

Il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale ha anche scritto in un altro post: Trump, che con l'illusione di conquistare l'Iran ha scatenato una delle guerre più stupide della storia umana, ingannato da Netanyahu, ora dopo il fallimento della flotta americana nell'aprire lo Stretto di Hormuz si è rivolto al contrabbando. L'esercito americano non era mai caduto in una tale miseria prima!