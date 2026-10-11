Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rete CNN in un servizio ha sottolineato che l'insistenza di Trump per ottenere il premio Nobel per la pace, contemporaneamente alla sua politica militare e bellicista e alle sue posizioni controverse, è diventata ridicola e derisoria.

Secondo questo servizio, Trump aveva detto venerdì che il non conferirgli il premio Nobel equivale a una macchia vergognosa sulla fronte della Norvegia. Egli, basandosi sulle sue affermazioni riguardo alla fine di diverse guerre, chiede di ricevere il premio Nobel, mentre queste affermazioni non sono vere e Trump ha ripetutamente sbagliato i nomi dei paesi in cui sostiene di aver posto fine alle guerre. Un sondaggio del Washington Post mostra anche che solo il 22 per cento degli americani lo ritiene meritevole di questo premio.

Gli attacchi militari americani e la minaccia di occupare la Groenlandia hanno indebolito la posizione di Trump. L'attacco all'Iran ha inferto un altro colpo alle speranze e alle aspirazioni di Trump di ottenere il premio Nobel per la pace.