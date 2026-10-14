Amir Jahanshahi: L'errore di calcolo del nemico è il documento della fine delle loro illusioni

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, il generale di brigata Kiomars Jahanshahi martedì pomeriggio durante la cerimonia di omaggio e presentazione del alto ufficiale militare dell'esercito nella regione del Sud-Ovest e del comandante del quartier generale regionale delle forze terrestri dell'esercito ha dichiarato: Grazie alla produzione di equipaggiamenti avanzati e intelligenti nazionali, tra cui droni, sistemi di volo e veicoli corazzati, oggi la capacità di difesa del paese ha raggiunto il livello più alto.

Riferendosi allo schieramento di oltre 50 unità di combattimento e supporto delle forze terrestri dell'esercito su tutti i confini del paese, ha aggiunto: Il trasferimento riuscito di oltre 39.000 militari sotto osservazione diretta del nemico è una chiara prova della preparazione d'acciaio dei difensori della patria.

Il comandante delle forze terrestri dell'esercito in questa cerimonia, mentre ha ringraziato per gli sforzi del generale di brigata di seconda classe Hossein Mohammadshafiei, ha presentato il generale di brigata di seconda classe Adel Heidari come nuovo comandante del quartier generale regionale delle forze terrestri dell'esercito e alto ufficiale militare dell'esercito nella regione del Sud-Ovest.