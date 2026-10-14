Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi e Seyed Badr al-Busaidi, ministri degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e del Sultanato dell'Oman, mercoledì all'alba in una telefonata, hanno consultato sugli ultimi sviluppi regionali, inclusi gli sviluppi nello Yemen, ed hanno esaminato le vie per raggiungere la pace e la stabilità nella regione.
Gli sviluppi dello Yemen al centro della conversazione tra i ministri degli Esteri dell'Iran e dell'Oman
14 ottobre 2026 - 11:14
Codice notizia: 1877950
Source: ABNA24
I ministri degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e del Sultanato dell'Oman hanno consultato sugli ultimi sviluppi regionali, incluso lo Yemen.
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