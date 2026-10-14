Gli sviluppi dello Yemen al centro della conversazione tra i ministri degli Esteri dell'Iran e dell'Oman

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi e Seyed Badr al-Busaidi, ministri degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e del Sultanato dell'Oman, mercoledì all'alba in una telefonata, hanno consultato sugli ultimi sviluppi regionali, inclusi gli sviluppi nello Yemen, ed hanno esaminato le vie per raggiungere la pace e la stabilità nella regione.