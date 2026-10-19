Araghtchi: L'insicurezza nello Stretto di Hormuz è il risultato dell'aggressione militare americano-sionista

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, che si è recato a Baghdad per partecipare alla cinquantaduesima sessione del Consiglio dei ministri degli Affari esteri dell'Organizzazione della cooperazione islamica, questa mattina, domenica, ha incontrato e colloquiato con Fuad Hussein, ministro degli Affari esteri della Repubblica dell'Iraq.

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese, ringraziando per l'ospitalità e l'ottima organizzazione della sessione, ha espresso la speranza che il periodo di presidenza irachena del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione della cooperazione islamica sia accompagnato da successo e da preziose iniziative per rafforzare la posizione di questa organizzazione.

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese, sottolineando la necessità che i paesi islamici prestino attenzione alle questioni del mondo islamico, in particolare alla questione palestinese e alla continua espansione e istigazione alla guerra del regime sionista nella regione, ha insistito sull'importanza di rafforzare il «dialogo e la solidarietà» tra i popoli musulmani per risolvere le divergenze e promuovere la coesione e l'unità islamica di fronte alle minacce.

In questo incontro, sono state discusse le relazioni e la cooperazione bilaterali tra Iran e Iraq in vari settori, in particolare nei settori economico, commerciale e della sicurezza.

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran ha inoltre informato la sua controparte irachena sui processi diplomatici in corso relativi alla pace e alla sicurezza nella regione e ha sottolineato che la Repubblica islamica dell'Iran, essendo determinata e seria nella difesa dei propri interessi e della propria sicurezza nazionale, è altresì fermamente impegnata a utilizzare la diplomazia per prevenire l'escalation delle tensioni e risolvere i problemi.

Il ministro degli Affari esteri ha precisato: l'insicurezza esistente nello Stretto di Hormuz e le sue conseguenze economiche per i paesi della regione e del mondo sono il risultato diretto dell'aggressione militare americano-sionista contro l'Iran. Tuttavia, la Repubblica islamica dell'Iran ha annunciato la propria disponibilità affinché, in caso di cessazione delle azioni aggressive e interventiste degli Stati Uniti, proposte nell'ambito del piano in sette fasi dell'Iran, la sicurezza ritorni nello Stretto di Hormuz.

I ministri degli Affari esteri di Iran e Iraq hanno inoltre scambiato opinioni sugli sviluppi della penisola arabica e sulle modalità per contribuire a porre fine ai conflitti. Il ministro degli Affari esteri del nostro paese, sottolineando la necessità di trarre insegnamento dagli sviluppi dell'ultimo decennio, ha ricordato che la questione dello Yemen non può essere risolta con l'uso della forza e dell'assedio, ma deve essere affrontata nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale dello Yemen e dei diritti umani del popolo yemenita, e la Repubblica islamica dell'Iran è pronta a fornire qualsiasi tipo di assistenza per creare la possibilità di dialogo tra le parti a questo riguardo.

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese, sottolineando inoltre l'importanza di preservare da parte di tutti la sacralità dei luoghi santi islamici, ha osservato che, considerato il categorico rigetto dell'accusa di attacco alla Mecca e a Medina da parte dell'esercito yemenita, la ripetizione di questa falsa accusa non è nell'interesse della Ummah islamica e non deve diventare una base per divisione e scisma nell'Organizzazione della cooperazione islamica.