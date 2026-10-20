Rubio: l'Iran ha perso la sua leva di pressione sullo Stretto di Hormuz!

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, Marco Rubio, Segretario di Stato americano, oggi lunedì in dichiarazioni propagandistiche, per di più alla vigilia delle elezioni di metà mandato al Congresso di questo paese, ha affermato le sue illusioni di wishful thinking contro l'Iran dichiarando: l'Iran ha perso la sua leva di pressione sullo Stretto di Hormuz attraverso il quale transitano quotidianamente circa 14 milioni di barili di petrolio!

Il Segretario di Stato americano, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha affermato: il presidente Trump non ha permesso all'Iran di ottenere armi nucleari e di nasconderle dietro un velo di migliaia di missili e droni!