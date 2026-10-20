Ministro israeliano: più della metà di Gaza e parti del Libano devono essere occupate

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze del regime sionista, ha affermato che questo regime deve occupare il 60 per cento del territorio di Gaza e dichiararlo parte dei territori occupati.

Ha aggiunto: lo stesso vale per il Libano. Parti del territorio di questo paese fino alle linee di schieramento delle nostre forze devono essere annesse alle terre sotto il nostro controllo.

Questo ministro del regime sionista aveva già chiesto in precedenza l'inizio di una guerra estesa contro la Cisgiordania e aveva dichiarato che il modello di Gaza doveva essere ripetuto anche in questa regione.

Ha annunciato la continuazione dell'espansione degli insediamenti sionisti in Cisgiordania e ha dichiarato che centinaia di nuove unità abitative saranno costruite in questa regione.