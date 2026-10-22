Incontro del presidente del Consiglio consultivo islamico con il Leader della Rivoluzione

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, ha incontrato e colloquiato con Sua Eminenza l'Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Leader della Rivoluzione islamica.

In questo incontro sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della guerra militare, economica e cognitiva del nemico americano-sionista, ed è stata sottolineata l'esigenza di rafforzare le componenti della potenza del Paese, il ruolo efficace dei deputati del Consiglio consultivo islamico nel preservare e consolidare la coesione sociale e l'unità nazionale, la continuazione della presenza consapevole e deterrente della nazione inviata nei raduni sul campo, nonché l'impegno del governo e del parlamento a collaborare per sciogliere i nodi dei problemi economici e di sussistenza della popolazione e per portare avanti le questioni relative ai partner strategici del Paese.

Il presidente del Consiglio consultivo islamico ha inoltre presentato in questo incontro rapporti sulle attività dei rappresentanti della nazione dall'inizio della terza guerra imposta fino ad oggi e sui programmi attuali e futuri del parlamento per risolvere i problemi e le difficoltà del Paese.