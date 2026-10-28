Il Leader della Rivoluzione: la miseria del nemico è uno dei frutti della resistenza nazionale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Mohsen Rezai, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, ha incontrato l'ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Leader supremo della Rivoluzione islamica.

In questo incontro, l'ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei ha definito il Consiglio supremo di sicurezza nazionale e il suo segretariato «crocevia della saggezza» degli affari del paese e ha sottolineato l'effetto reciproco dei quattro ambiti «cultura», «politica», «economia» e «sicurezza» e la necessità di disporre di allegati adeguati al processo decisionale in ciascun ambito.

Il Leader supremo della Rivoluzione islamica ha considerato l'utilizzo di una tabella di marcia basata su un'immagine completa di ogni azione — dal punto di partenza al punto finale — come condizione necessaria per adottare decisioni solide e ferme.

Il rafforzamento della coesione e dell'unità nazionale e della fiducia reciproca tra il popolo e i responsabili, l'utilizzo del potenziale della Costituzione, in particolare l'articolo 176, per aiutare il presidente e gli organi esecutivi al fine di facilitare e accelerare la risoluzione dei problemi del paese, la protezione della sicurezza nazionale e regionale mediante l'esercizio della gestione dello Stretto di Hormuz e il consolidamento delle relazioni bilaterali con i paesi vicini sulla base di interessi duraturi e reciproci sono tra gli altri assi affrontati in questo incontro.

Il Leader supremo della Rivoluzione islamica ha considerato la riduzione del nemico all'impotenza uno dei frutti della resistenza nazionale e ha sottolineato la necessità di un'informazione attiva e tempestiva per la continuazione della presenza del popolo nella difesa del paese e del sistema, nonché la necessità di perseguire la garanzia dei diritti e degli interessi della nazione iraniana e del fronte della resistenza attraverso la realizzazione delle condizioni poste dai responsabili del paese con l'obiettivo di porre fine alla guerra e delle condizioni «né guerra, né pace».

In questo incontro il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha presentato un rapporto sulla situazione del paese in vari ambiti e sugli sforzi in corso. Il dottor Mohsen Rezai nel suo rapporto ha citato il perseguimento della politica strategica della Repubblica islamica per «organizzare gli accordi e l'ordine intra-regionali» tra le misure in corso del segretariato del Consiglio supremo di sicurezza nazionale.