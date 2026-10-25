La continuazione della presenza di Trump e Netanyahu accelererà il declino dell'egemonia americana

Abdolrahim Ansari in un'intervista, riferendosi alle elezioni in America e in Israele, ha detto: Dal punto di vista propagandistico, la sconfitta di Donald Trump e Benjamin Netanyahu alle elezioni sarà certamente a vantaggio dell'Iran; perché molti nel mondo considereranno l'Iran come causa di questa sconfitta, e questo può essere un riflesso della potenza della Repubblica islamica sulla scena internazionale; un paese che non solo non si è arreso alle pressioni, ma ha anche umiliato gli aggressori.

Ha aggiunto: Tuttavia, a mio parere, l'Iran non è molto desideroso della sconfitta di Netanyahu e Trump alle elezioni; perché fondamentalmente non punta sulla loro partenza o permanenza, e il destino elettorale di questi due non è determinante per esso.

Ansari ha proseguito: Netanyahu e Trump con le loro azioni hanno isolato l'America e Israele a livello globale e hanno reso visibile l'immagine di questi due regimi nell'opinione pubblica mondiale come criminali. Le loro stupidità hanno anche portato alla sconfitta e alla perdita di credibilità del flusso mediatico occidentale; un flusso che in precedenza operava nella direzione della produzione di narrazioni desiderate dal sionismo.

L'esperto di questioni internazionali ha sottolineato: Le azioni di questi due hanno reso più difficili le condizioni di vita per i popoli dell'America e di Israele e hanno fortemente abbassato la loro posizione internazionale.

Sottolineando che la continuazione della presenza di Trump e Netanyahu può peggiorare la situazione dell'America e di Israele, ha detto: La continuazione della presenza di questi due al potere accelererà il processo di declino dell'egemonia americana.

Ansari ha poi dichiarato: Al contrario, se altre persone saliranno al potere, probabilmente cercheranno, facendo il lavaggio del cervello sulle azioni dell'America e del regime sionista, di attribuire tutta la colpa a Trump o Netanyahu e di presentare le strutture dominanti come esenti da responsabilità.

Ha osservato: Tuttavia, l'ascesa al potere di nuove persone non apporterà un cambiamento fondamentale nell'approccio ostile dell'America e di Israele verso l'Iran; in particolare in Israele dove, dal suo punto di vista, la struttura dominante rimane suscettibile di continuare crimini e azioni ostili.