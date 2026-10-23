Mokhber: La guerra psicologica di Trump e Netanyahu sa di disperazione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida della Rivoluzione, in reazione alle vanterie dei leader degli Stati Uniti e del regime sionista, ha scritto in un post su uno dei social network: La guerra psicologica e le minacce di Trump e Netanyahu sanno più di disperazione che di potere.

Ha aggiunto: L'Iran conosce i punti deboli del nemico, e le sorprese sul campo e la leva del petrolio e dell'energia possono sconvolgere le equazioni.

Il consigliere e assistente della Guida della Rivoluzione nella parte finale del suo messaggio ha ricordato: In questa regione rimarrà una nazione che vi risiede da migliaia di anni, e il regime sionista può solo pensare alla propria «assenza».