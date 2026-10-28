Aref: il blocco marittimo è un'opportunità per lo sviluppo dei corridoi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente, nella riunione del Comitato nazionale del transito, sottolineando l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto del paese, ha dichiarato: lo sviluppo del trasporto e il completamento dei corridoi Nord — Sud e Est — Ovest rientrano tra le priorità del quattordicesimo governo.

Ha aggiunto: dall'inizio del governo sono state avviate buone misure in questo campo e questo processo è avanzato con accelerazione, ma in seguito è emerso il problema del blocco marittimo da parte del nemico, che naturalmente ha creato per il paese una nuova opportunità per lo sviluppo di altri valichi e terminal di frontiera.

Aumento multiplo delle importazioni ferroviarie nonostante il blocco marittimo

Nel prosieguo di questa riunione è stata presentata una relazione sulla situazione commerciale del paese nel primo semestre dell'anno in corso.

Secondo questa relazione, nonostante il blocco marittimo, le importazioni del paese attraverso i confini marittimi del nord, i confini stradali e i confini ferroviari sono aumentate di diverse volte.

Inoltre, in questo periodo, le esportazioni attraverso i confini marittimi del nord, i confini stradali e le vie ferroviarie sono cresciute moltissimo.

Queste statistiche sono state presentate nella riunione del Comitato nazionale del transito come parte della relazione sulle prestazioni delle rotte commerciali e di trasporto del paese.