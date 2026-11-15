Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha riferito del targeting di elementi legati all'Arabia Saudita nella provincia di Lahj.

Ha aggiunto: Il centro di raccolta delle forze sotto il comando di Badr al-Harbi nella regione di Khuraz nella provincia di Lahj è stato colpito da diversi missili balistici.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato: Nel corso di questi attacchi missilistici, decine di elementi nemici sono stati uccisi e feriti, e molte delle loro attrezzature militari sono state distrutte.

In precedenza, Hizam al-Assad, membro di spicco dell'ufficio politico del movimento Ansarullah dello Yemen, aveva sottolineato: Le forze armate yemenite non sono ancora entrate nella vera battaglia, e un'escalation generalizzata del conflitto potrebbe portare al crollo del regime Al Saud. La struttura governativa dell'Arabia Saudita è fragile e dipende dai pozzi petroliferi. Le operazioni delle forze armate yemenite hanno vaste conseguenze ma non hanno ancora proceduto a un'escalation generalizzata del conflitto. Tutti i comandanti e gli ufficiali che gestiscono l'aggressione militare contro lo Yemen hanno la cittadinanza saudita. La vittoria delle forze armate yemenite in due battaglie — la costa occidentale e la provincia di Taiz — ha esercitato una forte pressione su Riad e persino su Washington. Il popolo yemenita ha agito da una posizione difensiva e non è stato l'iniziatore dell'aggressione. Il processo di produzione di armamenti militari nello Yemen è un percorso strategico, a lungo termine e continuo.