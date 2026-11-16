Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Jazeera, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato: Il mondo ha bisogno della realizzazione della pace e della fine dei conflitti a Gaza, in Yemen, in Sudan, in Medio Oriente e in Ucraina.

Guterres, come sempre, non ha menzionato i fattori di queste fomentazioni di guerra, che sono il più delle volte l'America e il regime sionista.

Ha aggiunto: Tutti noi siamo confrontati con la tempesta dei conflitti, il cambiamento climatico e la crisi dell'aumento del costo della vita e dell'energia.

Guterres ha dichiarato: Sottolineo l'impegno incondizionato delle Nazioni Unite a sostenere la libertà di movimento delle navi in ogni circostanza.