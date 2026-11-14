Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il ministro degli Esteri iracheno in un'intervista all'agenzia France Presse ha dichiarato: non possiamo chiudere i nostri confini con l'Iran. La pressione americana per chiudere i valichi di frontiera e imporre un blocco contro l'Iran è legata a una politica generale sulle sanzioni. L'esecuzione di questa richiesta è difficile e questa sarebbe una sorta di sanzione contro il popolo iracheno. Fino a questo momento, non l'abbiamo eseguita. Ma stiamo negoziando con la parte americana. Perché non è possibile.

Fuad Hussein nel prosieguo dell'intervista con France Presse, in risposta alla domanda se l'Iran abbia una presenza militare in Iraq, ha detto: no, non penso. Militarmente, non sono presenti in Iraq. Intendo dire che se si parla di unità militari, cioè di unità militari iraniane in Iraq, tale presenza non esiste.

Il ministro degli Esteri iracheno ha anche detto: la situazione « né guerra né pace » non può continuare. O la situazione si muove verso la pace o verso la guerra. Molti paesi stanno facendo sforzi, perché questa guerra non è più semplicemente una guerra tra gli Stati Uniti e Israele da un lato, e l'Iran dall'altro. In realtà, questa guerra riguarda l'intera regione, e anche l'Iraq ne è stato coinvolto. Pertanto, è nostro dovere mediare o cercare di calmare la situazione.