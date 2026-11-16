Riferendosi alla situazione della presenza delle forze navali americane e dei paesi europei nella regione, ha aggiunto: Nel periodo in cui ricoprivo una responsabilità presso lo Stato maggiore generale delle forze armate, i rapporti indicavano la presenza di 90-103 motovedette e navi nel Golfo Persico, appartenenti all'America e ai paesi europei, tra cui Francia e Inghilterra; ma oggi nemmeno una di queste navi è presente nel Golfo Persico, e le loro forze, per timore dei missili e dei droni iraniani, sono dislocate in aree oltre l'Oceano Indiano.

Il membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico ha sottolineato: Questa potenza e questa resistenza sono una benedizione del sangue dei martiri che sono entrati sul campo con sincerità e onestà.