Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'agenzia di stampa Reuters, citando fonti informate, ha riferito che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, negli ultimi giorni ha informato i suoi consiglieri principali che potrebbe astenersi da una nuova aggressione contro l'Iran a condizione che l'America non sia confrontata con nuove azioni provocatorie da parte di Teheran o delle forze armate yemenite!

Ciò mentre Trump, dall'inizio dell'aggressione contro il nostro paese, aveva sempre sostenuto con varie retoriche e chiacchiere vuote che attraverso questa aggressione intendeva sottomettere l'Iran. Varie fonti mediatiche hanno ripetutamente riferito che il presidente americano, dopo il fallimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi in Iran, cerca un'uscita onorevole dal pantano della guerra.

Le summenzionate fonti hanno sottolineato che questa posizione di Trump deriva da una serie di rapporti di intelligence e varie riunioni con i consiglieri per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nel contesto dell'incertezza della decisione di Trump su come porre fine alla guerra.

Hanno aggiunto che Trump nelle ultime due settimane ha chiesto l'opinione di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, e di Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, riguardo alla non ripetizione di un'aggressione contro l'Iran. Bin Salman il 31 ottobre ed Erdogan in tre conversazioni dal 28 ottobre hanno sottolineato la necessità di porre fine a questa guerra. I rapporti di intelligence americani mostrano che nuove aggressioni contro l'Iran non cambieranno mai le posizioni di questo paese.