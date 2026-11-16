Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari legali e internazionali, partecipando al programma "Intervista speciale del telegiornale", ha risposto alle domande sugli ultimi sviluppi nel campo della politica estera del Paese.

Gharibabadi, all'inizio di questa conferenza stampa, sottolineando che l'America è un Paese che viola gli impegni, ha detto: L'America ha mostrato la sua violazione degli impegni almeno tre volte nell'ultimo anno e mezzo. Questi casi dimostrano che al tavolo della diplomazia non ci si può fidare dell'America. In primo luogo, abbiamo assistito alla guerra di 12 giorni, mentre prima di allora i negoziati erano in corso. Poi è avvenuta la guerra di 40 giorni, che si è verificata anch'essa in condizioni in cui i negoziati continuavano. Il terzo caso sono stati i negoziati di Islamabad e l'intesa che ne è derivata, la quale, anche se la consideriamo conclusa, è durata al massimo due settimane.