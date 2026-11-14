Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando i media arabi, Donald Trump, presidente dell'America illusa, ha nuovamente affermato, ripetendo esagerazioni, che « la distruzione del settore energetico, dell'industria e delle infrastrutture dell'Iran richiederà solo tre giorni ».

Trump, che finora non ha raggiunto nessuno degli obiettivi dell'aggressione contro l'Iran, ha affermato: posso distruggere il settore energetico dell'Iran in un giorno.

Trump ieri ha anche affermato, in dichiarazioni che ripetevano le minacce militari contro l'Iran, che non esiterà se necessario a lanciare un nuovo attacco militare.

Ha inoltre affermato, con un'asserzione contraria ai fatti sullo Stretto di Hormuz, che l'Iran ha perso il controllo di questa via d'acqua strategica.

Queste dichiarazioni avvengono mentre Trump ha nuovamente tentato, avanzando asserzioni sulla situazione interna dell'Iran e sullo Stretto di Hormuz, di ripetere le minacce militari di Washington; asserzioni che devono essere considerate nel quadro delle posizioni e della guerra psicologica del governo americano contro l'Iran.