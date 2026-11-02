Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Sputnik, Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e capo del Fondo russo di investimento diretto, reagendo alla notizia del saccheggio di negozi nella città tedesca di Francoforte durante le proteste contro l'aumento del costo della vita, ha scritto sul social network X: Come previsto, i prezzi elevati dei vettori energetici nell'Unione europea a causa del rifiuto irresponsabile del gas russo significano deindustrializzazione, disordini e saccheggi.

Il rappresentante speciale del presidente russo ha inoltre aggiunto: questa relazione di causa ed effetto deriva également da politiche migratorie autodistruttive e dal rifiuto ostinato di correggere gli errori.

Nel frattempo, durante le proteste della scorsa notte in Germania, in particolare a Francoforte, i negozi sono stati saccheggiati.

Nelle immagini pubblicate di questi eventi, persone con i volti coperti entrano nei negozi le cui vetrine sono state rotte e portano via la merce disponibile.

Queste proteste in Germania sono state organizzate contro la discriminazione e la frattura sociale.

In precedenza, immagini simili erano state trasmesse dalla Francia, dove i negozi di lusso di questo paese erano stati saccheggiati dai manifestanti.