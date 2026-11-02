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L'esecuzione delle minacce di Trump contro l'Iran è accompagnata da problemi militari

2 novembre 2026 - 10:08
Codice notizia: 1885535
Source: ABNA24
L'esecuzione delle minacce di Trump contro l'Iran è accompagnata da problemi militari

Il giornale Financial Times ha evidenziato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungimento dei propri obiettivi durante l'aggressione militare contro l'Iran.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Financial Times ha riportato che l'esecuzione delle minacce di Trump riguardanti l'uso della «madre di tutte le bombe» contro l'Iran è confrontata con problemi militari, poiché questo tipo di bombe viene trasportato su un aereo di tipo C-130 che non è veloce e il cui movimento verso l'Iran è accompagnato da grandi rischi.

Joseph Votel, ex comandante del Comando centrale americano, ha également ammesso che il rovesciamento del regime al potere in Iran attraverso attacchi non è possibile. Jonathan Schanzer, ricercatore dell'istituzione «Difesa della democrazia», ha également dichiarato che il regime al potere in Iran, nonostante le pressioni economiche e militari, ha dimostrato la sua ampia capacità di resistenza e perseveranza.

Mark Cancian, ricercatore del Centro di studi strategici e internazionali, ha également dichiarato che la sostituzione delle munizioni militari utilizzate dall'esercito americano, compresi i missili Tomahawk, richiede da uno a cinque anni.

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