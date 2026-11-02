Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il Financial Times ha riportato che l'esecuzione delle minacce di Trump riguardanti l'uso della «madre di tutte le bombe» contro l'Iran è confrontata con problemi militari, poiché questo tipo di bombe viene trasportato su un aereo di tipo C-130 che non è veloce e il cui movimento verso l'Iran è accompagnato da grandi rischi.

Joseph Votel, ex comandante del Comando centrale americano, ha également ammesso che il rovesciamento del regime al potere in Iran attraverso attacchi non è possibile. Jonathan Schanzer, ricercatore dell'istituzione «Difesa della democrazia», ha également dichiarato che il regime al potere in Iran, nonostante le pressioni economiche e militari, ha dimostrato la sua ampia capacità di resistenza e perseveranza.

Mark Cancian, ricercatore del Centro di studi strategici e internazionali, ha également dichiarato che la sostituzione delle munizioni militari utilizzate dall'esercito americano, compresi i missili Tomahawk, richiede da uno a cinque anni.