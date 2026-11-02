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Ripetizione delle posizioni russofobe della responsabile della politica estera dell'Unione europea

2 novembre 2026 - 10:10
Codice notizia: 1885540
Source: ABNA24
Ripetizione delle posizioni russofobe della responsabile della politica estera dell'Unione europea

La responsabile della politica estera dell'Unione europea, ripetendo le sue posizioni russofobe, ha affermato che se Putin (riguardo alle consultazioni con Zelensky) è serio, deve prima fermare gli attacchi contro i civili!

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione europea, oggi domenica, ripetendo le sue posizioni russofobe in un'intervista a Bloomberg, ha affermato: La Russia in Ucraina attacca i civili. Le forze russe sul campo di battaglia non hanno alcun avanzamento particolare!

La responsabile della politica estera dell'UE ha poi affermato: Quello che fanno invece è l'escalation degli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili! ... (La presenza) di Lavrov alla riunione del G20 non è stata costruttiva. Ha detto che Putin si consulterà con Zelensky se Zelensky si recherà a Mosca. Non è questa la via.

Questa funzionaria europea ha affermato: Ci sono molti luoghi neutrali dove possono incontrarsi. Se Putin è serio, deve prima fermare l'uccisione dei civili! ... La Russia spera di vedere una frattura (nelle posizioni dei paesi occidentali). Aspettano che l'Occidente proponga loro qualcosa.

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