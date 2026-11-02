Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione europea, oggi domenica, ripetendo le sue posizioni russofobe in un'intervista a Bloomberg, ha affermato: La Russia in Ucraina attacca i civili. Le forze russe sul campo di battaglia non hanno alcun avanzamento particolare!

La responsabile della politica estera dell'UE ha poi affermato: Quello che fanno invece è l'escalation degli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili! ... (La presenza) di Lavrov alla riunione del G20 non è stata costruttiva. Ha detto che Putin si consulterà con Zelensky se Zelensky si recherà a Mosca. Non è questa la via.

Questa funzionaria europea ha affermato: Ci sono molti luoghi neutrali dove possono incontrarsi. Se Putin è serio, deve prima fermare l'uccisione dei civili! ... La Russia spera di vedere una frattura (nelle posizioni dei paesi occidentali). Aspettano che l'Occidente proponga loro qualcosa.