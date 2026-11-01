Avvertimento di Golan riguardo al possibile piano di Netanyahu per rimanere al potere

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Anadolu Yair Golan capo del partito dei Democratici nel regime sionista ha avvertito che Benjamin Netanyahu primo ministro di questo regime probabilmente intende utilizzare una nuova aggressione contro l'Iran per rimanere al potere

Ha aggiunto che il regime sionista ha raggiunto la fase dei conflitti ripetuti con l'Iran e questo mostra l'entità della sconfitta di Netanyahu

Golan ha dichiarato Netanyahu non dispone della fiducia popolare necessaria per gestire un tale conflitto e non ha nemmeno legittimità morale Non si deve permettere che la sicurezza di Israele diventi uno strumento per mantenere Netanyahu al potere

Finora il primo ministro del regime sionista ha ripetutamente per non partecipare alle sedute del suo processo intrapreso varie aggressioni contro i paesi della regione

Va notato che le elezioni parlamentari del regime sionista non solo non sono riuscite a porre fine alla crisi politica di questo regime ma il loro risultato testimonia l'approfondimento delle fratture interne e la maggiore difficoltà di formare un gabinetto Nessuno dei due blocchi principali è riuscito a ottenere la maggioranza di 61 seggi su un totale di 120 seggi della Knesset una situazione che ha nuovamente posto il regime sionista sulla soglia di settimane e persino mesi di incertezza politica