Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il giornale The New York Times ha riportato che i candidati del Partito Repubblicano negli ultimi giorni della competizione elettorale hanno intensificato gli attacchi personali e le false affermazioni contro i loro rivali; un approccio perseguito in condizioni di crescente malcontento per il carovita e di calo di popolarità di Donald Trump.

Come scrive questo giornale, molti candidati repubblicani imitano lo stile politico di Trump; uno stile che ha cambiato i confini del discorso accettabile nella politica americana. Mentre questi attacchi non hanno suscitato una reazione ampia all'interno del partito, alcuni repubblicani hanno espresso preoccupazione per le sue conseguenze.

Jeff Flake, ex senatore repubblicano dello Stato dell'Arizona e critico di Trump, ha descritto questo processo come «spaventoso» e ha detto che la retorica politica dei repubblicani ha raggiunto un nuovo livello di sfacciataggine e insulto.

Preoccupazione per la reazione degli elettori moderati

Gli osservatori politici hanno avvertito che questa strategia potrebbe allontanare dai repubblicani gli elettori moderati che considerano tale retorica estremista e offensiva; sebbene possa mobilitare la base elettorale di questo partito.

Il New York Times ha également menzionato gli attacchi personali dei democratici contro i repubblicani, inclusa l'accusa di corruzione, ma ha scritto che l'intensità degli attacchi dei repubblicani nelle elezioni attuali è stata più evidente.

Proteste limitate all'interno del Partito Repubblicano

Flake ha considerato la diffusione di questa retorica come risultato di una combinazione di disperazione nel partito e imitazione di Trump. In alcune competizioni, i repubblicani hanno également protestato contro una pubblicità aggressiva.

Susan Collins, senatrice repubblicana dello Stato del Maine, ha chiesto la sospensione della trasmissione di uno spot radiofonico contro il suo rivale democratico che faceva riferimento al tema della sua procreazione.

Attacchi islamofobi nelle competizioni del Michigan

Questo giornale ha également affrontato gli attacchi islamofobi contro Abdulsaid, il candidato democratico nello Stato del Michigan, e ha scritto che i democratici sono preoccupati per l'impatto di questi attacchi sulla sensibile competizione per il controllo del Senato.

Il New York Times a questo proposito ha menzionato le elezioni del 2008, in cui John McCain, il candidato repubblicano alla presidenza, in reazione alle dichiarazioni islamofobe di una donna contro Barack Obama, aveva difeso il suo rivale democratico.